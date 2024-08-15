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УЗ запускає додаткові рейси Інтерсіті між Києвом та Одесою

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

“Укрзалізниця” запускає додаткові рейси Інтерсіті+ між Одесою та Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Поїзд №761/762 курсуватиме по окремих датах: зі столиці він вирушатиме о 06:03, а з Одеси — о 14:20.

На маршруті буде використовуватися міжрегіональний двосистемний поїзд “Тарпан” ЕКр1-001, який цього літа святкує 10 років експлуатації та нещодавно пройшов плановий ремонт.

Зміни в УЗ

Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський заявив, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати базові тарифи до завершення війни. Проте розглядається модель з кількома можливими тарифними змінами.

Крім того, в Україні спостерігається дефіцит квитків на потяги. Особливо це стосується міжнародних рейсів. Влітку УЗ призначила декілька додаткових потягів з Києва до Львова, Одеси та Харкова.

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