УЗ запускає додаткові рейси Інтерсіті між Києвом та Одесою

“Укрзалізниця” запускає додаткові рейси Інтерсіті+ між Одесою та Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Поїзд №761/762 курсуватиме по окремих датах: зі столиці він вирушатиме о 06:03, а з Одеси — о 14:20.
На маршруті буде використовуватися міжрегіональний двосистемний поїзд “Тарпан” ЕКр1-001, який цього літа святкує 10 років експлуатації та нещодавно пройшов плановий ремонт.
Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський заявив, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати базові тарифи до завершення війни. Проте розглядається модель з кількома можливими тарифними змінами.
Крім того, в Україні спостерігається дефіцит квитків на потяги. Особливо це стосується міжнародних рейсів. Влітку УЗ призначила декілька додаткових потягів з Києва до Львова, Одеси та Харкова.
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