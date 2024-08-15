УЗ запускає додаткові рейси Інтерсіті між Києвом та Одесою

Зміни в УЗ

Керівник пасажирського напрямку УЗ Олександр Перцовський заявив, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати базові тарифи до завершення війни. Проте розглядається модель з кількома можливими тарифними змінами.

Крім того, в Україні спостерігається дефіцит квитків на потяги. Особливо це стосується міжнародних рейсів. Влітку УЗ призначила декілька додаткових потягів з Києва до Львова, Одеси та Харкова.

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