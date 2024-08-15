УЗ запускает дополнительные рейсы Интерсити между Киевом и Одессой

Поезд №761/762 будет курсировать по отдельным датам: из столицы он отправляется в 06:03, а из Одессы - в 14:20.

На маршруте будет использоваться межрегиональный двухсистемный поезд "Тарпан" ЕКр1-001, который этим летом отмечает 10 лет эксплуатации и недавно прошел плановый ремонт.