УЗ запускає додаткові поїзди до Одеси

"Укрзалізниця реагує на підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати та призначає додатковий поїзд №115 Київ - Одеса на вихідні 22 та 23 червня", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48.

Крім цього, УЗ призначила поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Цей поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.