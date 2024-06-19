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УЗ запускає додаткові поїзди до Одеси

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Одеси на вихідні з Києва та Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Укрзалізниці" в Telegram.

"Укрзалізниця реагує на підвищення попиту пасажирів впродовж літнього сезону на окремі дати та призначає додатковий поїзд №115 Київ - Одеса на вихідні 22 та 23 червня", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48. 

Крім цього, УЗ призначила поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Цей поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Раніше "Укрзалізниця" змінила місце призначення поїздів до Польщі через ремонтні роботи на польській залізниці.

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КиївУкрзалізницяОдесаЛьвів