УЗ змінила місце призначення поїздів до Польщі: як тепер купити квитки
Частина потягів, які рухались до або ж з Хелма змінюють свою кінцеву станцію на Дорохуськ. Усе через початок ремонтних робіт на польській залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Ремонтні роботи на польській залізниці триватимуть з 23 червня до кінця літа.
В УЗ пояснили, якщо ви подорожуєте до Варшави або ж Любліна пересадковими потягами №23 Київ - Хелм, №93/93 Харків - Хелм, №120 Хелм - Дніпро, квитки необхідно шукати у застосунку за місцеми призначення "Дорохуськ". Ба більше, застосунок автоматично підказуватиме цю функцію.
"У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді "Укрзалізниці". Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника", - додає "Укрзалізниця".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно призначила додатковий поїзд із Сум до Києва на фоні евакуації із низки населених пунктів Сумської області.
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