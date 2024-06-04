ua en ru
Вт, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УЗ змінила місце призначення поїздів до Польщі: як тепер купити квитки

Вівторок 04 червня 2024 11:51
UA EN RU
УЗ змінила місце призначення поїздів до Польщі: як тепер купити квитки Фото: УЗ змінила місце призначення поїздів до Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частина потягів, які рухались до або ж з Хелма змінюють свою кінцеву станцію на Дорохуськ. Усе через початок ремонтних робіт на польській залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Ремонтні роботи на польській залізниці триватимуть з 23 червня до кінця літа.

В УЗ пояснили, якщо ви подорожуєте до Варшави або ж Любліна пересадковими потягами №23 Київ - Хелм, №93/93 Харків - Хелм, №120 Хелм - Дніпро, квитки необхідно шукати у застосунку за місцеми призначення "Дорохуськ". Ба більше, застосунок автоматично підказуватиме цю функцію.

"У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді "Укрзалізниці". Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника", - додає "Укрзалізниця".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно призначила додатковий поїзд із Сум до Києва на фоні евакуації із низки населених пунктів Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Польща
NEWS
Кому з українців за кордоном необхідно з'явитись в ТЦК: відповідь Міноборони
Кому з українців за кордоном необхідно з'явитись в ТЦК: відповідь Міноборони
DAILY
Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Латвії Ілгварс Клява: Росіяни розпочали війну, вони заплатять і за наслідки цієї війни