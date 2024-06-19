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УЗ запускает дополнительные поезда в Одессу

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Одессу на выходные из Киева и Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

"Укрзализныця реагирует на повышение спроса пассажиров в течение летнего сезона на отдельные даты и назначает дополнительный поезд №115 Киев - Одесса на выходные 22 и 23 июня", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что поезд будет отправляться из Киева в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48. 

Кроме этого, УЗ назначила поезд №168/167 Львов - Одесса на 30 июня. Этот поезд будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19. Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Ранее "Укрзализныця" сменила место назначения поездов в Польшу из-за ремонтных работ на польской железной дороге.

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КиевУкрзализныцяОдессаЛьвов