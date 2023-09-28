УЗ запроваджує воєнізовану охорону ще на шести пасажирських поїздах

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною. У вересні до трьох рейсів приєднали ще шість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу УЗ .

До проекту долучено поїзди:

1. №29/30 Ужгород - Київ - Ужгород

2. №59/60 Чоп - Київ - Чоп

3. №85/86 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя

4. №119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя

5. № 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород

6. № 357/359 Київ - Ворохта - Київ

З червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

1. №41/42 Дніпро - Трускавець - Запоріжжя,

2. №81/82 Київ - Ужгород - Київ та

3. Інтерсіті + №712/711 Київ - Краматорськ - Київ.

Як охороняють поїзди

Як повідомив директора філії "Відомча воєнізована охорона" "Укрзалізниці" Володимир Александров, супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Пасажир може викликати охорону через провідника або начальника поїзда.

За його словами, УЗ відновила проект з охорони пасажирських поїздів у русі, започаткований ще у 2020 році. "Тоді у супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати", - додав Александров.

Проект УЗ

Нагадаємо, з 30 червня 2023 року повернуто супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

У 2020 році "Укрзалізниця" запровадила пілотний проект з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час війни цей проект було призупинено.