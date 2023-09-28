УЗ вводит военизированную охрану еще на шести пассажирских поездах

"Укрзализныця" увеличивает количество поездов, патрулируемых военизированной охраной. В сентябре к трем рейсам добавили еще шесть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

В проект включены поезда:

1. №29/30 Ужгород – Киев – Ужгород

2. №59/60 Чоп – Киев – Чоп

3. №85/86 Запорожье – Львов – Запорожье

4. №119/120 Запорожье – Львов – Запорожье

5. № 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород

6. № 357/359 Киев – Ворохта – Киев

С июня 2023 сопровождение военизированной охраны было восстановлено в трех поездах:

1. №41/42 Днепр - Трускавец - Запорожье,

2. №81/82 Киев – Ужгород – Киев и

3. Интерсити + №712/711 Киев – Краматорск – Киев.

Как охраняют поезда

Как сообщил директора филиала "Ведомственная военизированная охрана" "Укрзализныци" Владимир Александров, сопровождение осуществляется двумя работниками, которые находятся в поезде. Они помогают поездной бригаде в случае нарушений пассажирами правил поведения, во время возникновения конфликтных ситуаций. Пассажир может вызвать охрану через проводника или начальника поезда.

По его словам, УЗ возобновила проект по охране пассажирских поездов в движении, начатый еще в 2020 году. "Тогда в сопровождении работников военизированной охраны курсировали 10 поездов, сейчас уже 9 таких поездов, и дальше мы планируем это количество увеличивать", - добавил Александров.

Проект УЗ

Напомним, с 30 июня 2023 года возвращено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и № 712 Киев – Краматорск.

В 2020 году "Укрзализныця" ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании. Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов. Во время войны этот проект был приостановлен.