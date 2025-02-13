УЗ запрошує українців у ретротур найдовшою вузькоколійкою Європи: де знайти квитки
Національний перевізник "Укрзалізниця" запрошує любителів активного відпочинку на 20-й ювілейний ретротур Гайворонською вузькоколійкою. Подія відбудеться вже незабаром - в суботу, 22 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Де можна купити квитки та скільки вони коштують
В "Укрзалізниці" розповіли, що 20-й ювілейний ретротур Гайворонською вузькоколійкою відбудеться 22 лютого 2025 року. Так наголосили також, що "все буде "най":
- найдовша вузькоколійка в Європі;
- найдавніший діючий паровоз в Україні - модель 159 №4-95 (1938 р.);
- найколоритніші вагони середини ХХ ст.;
- найсмачніший обід та смаколики;
- найкращі зимові подільські краєвиди.
Зазначається, що квитки на ретропоїзд вже доступні:
- у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у чат-ботах "Укрзалізниці";
- у касах вокзалів.
Для того, щоб знайти квитки на ретротур, необхідно шукати поїзди сполученням:
- №963 "Гайворон - Бершадь";
- №964 "Бершадь - Гайворон".
Вартість квитка на ретропоїзд в одному напрямку становить:
- 130 грн - для дорослого;
- 98 грн - для дітей до 14 років.
В УЗ повідомили також, що для зручного доїзду та повернення призначають безпересадкові причіпні вагони:
- "Київ - Гайворон" (відправлення з Києва - ввечері 21 лютого, з Гайворона назад - ввечері 22 лютого);
- "Львів - Гайворон" (відправлення зі Львова - ввечері 21 лютого, з Гайворона назад - ввечері 22 лютого).
"Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних веб-ресурсах "Укрзалізниці", - додали у компанії.
Для замовлення екскурсій до краєзнавчого музею та міста громадянам пропонують звертатись за телефоном: 067-696-51-07.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Варто зазначити, що Гайворонська вузькоколійка - це залізниця з колією завширшки 750 міліметрів, яка була збудована у 1887 році.
Зараз 130-кілометровий відрізок шляху - найдовша вузькоколійка в Європі.
Її маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці - через міста Бершадь і Гайворон - до Голованівська.
Колись у Гайвороні працював єдиний на весь СРСР тепловозоремонтний завод для вузькоколійних локомотивів, тож туди привозили тепловози на ремонт з різних куточків Радянського Союзу.
Сама ж вузькоколійка була раніше цілою системою залізничних шляхів і поєднувала п'ять областей (протяжність колій сягала 1500 км).
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