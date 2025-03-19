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УЗ запрошує українців у "рекордний" ретротур найдовшою вузькоколійкою Європи: деталі

Середа 19 березня 2025 11:26
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УЗ запрошує українців у "рекордний" ретротур найдовшою вузькоколійкою Європи: деталі Українців запрошують у весняний ретротур Гайворонською вузькоколійкою (фото: facebook.com/Гайворонська вузькоколійка)
Автор: Ірина Костенко

"Укрзалізниця" запрошує громадян у весняний ретротур найдовшою та однією з найдавніших вузькоколійних залізниць Європи. Планується також встановити національний рекорд - "Найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Зміст

Дата весняного ретротуру вузькоколійкою

В "Укрзалізниці" розповіли, що весняний ретротур найдовшою та однією з найдавніших вузькоколійних залізниць Європи заплановано на суботу, 22 березня.

Очікується, що в цей день Гайворон "знову стане центром залізничної романтики", адже з легендарного міста залізничників вирушать одразу два ретропоїзди:

  • "Гайворон - Хащувате" (вузька колія) - під паровозом 159 №4-95;
  • "Гайворон - Зятківці" (широка колія) - під паровозом Ер 798-71.

В УЗ наголосили, що це - справжнє паровозне дійство, варте уваги.

Розважальна програма та встановлення рекорду

Зазначається, що крім незабутньої поїздки, на пасажирів чекає традиційна розважальна програма:

  • тематичні екскурсії та фотозони, які допоможуть зберегти унікальні спогади;
  • подільські смаколики - смачна традиційна кухня;
  • жива музика та концертна програма - гарантований атмосферний відпочинок.

У межах ретротуру має відбутись ще одна важлива подія, на яку запрошують також представників ЗМІ.

"Спільно з Національним реєстром рекордів України будемо перевіряти дані та фіксувати рекорд - "Найдовша діюча вузькоколійна залізниця в Україні", - повідомили в УЗ.

Як купити квитки та що відомо про трансфер

Згідно з інформацією УЗ, квитки на ретротур - вже у продажу. Їх можна знайти:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на офіційному сайті УЗ;
  • у чат-ботах "Укрзалізниці";
  • у касах вокзалів.

Уточнюється, що потрібно шукати такі сполучення:

  • №926 "Гайворон - Зятківці";
  • №925 "Зятківці - Гайворон";
  • №854 "Гайворон - Хащувате";
  • №853 "Хащувате - Гайворон".

Вартість квитка (в один бік) 140 гривень - для дорослого та 105 гривень - для дітей (до 14 років).

Насамкінець в "Укрзалізниці" повідомили про організацію зручного трансферу - призначення безпересадкових вагонів, щоб легко доїхати до Гайворона, у таких потягах:

  • "Київ - Гайворон";
  • "Львів - Гайворон".

"Відправлення 21 березня ввечері, повернення - 22 березня ввечері", - звернули увагу пасажирів в УЗ.

УЗ запрошує українців у &quot;рекордний&quot; ретротур найдовшою вузькоколійкою Європи: деталіУЗ запрошує українців у &quot;рекордний&quot; ретротур найдовшою вузькоколійкою Європи: деталіПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Основне про Гайворонську вузькоколійку

Варто зазначити, що Гайворонська вузькоколійка - це залізниця з колією завширшки 750 міліметрів, яка була збудована у 1887 році.

Зараз 130-кілометровий відрізок шляху - найдовша вузькоколійка в Європі.

Її маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці - через міста Бершадь і Гайворон - до Голованівська.

Колись у Гайвороні працював єдиний на весь СРСР тепловозоремонтний завод для вузькоколійних локомотивів, тож туди привозили тепловози на ремонт з різних куточків Радянського Союзу.

Сама ж вузькоколійка була раніше цілою системою залізничних шляхів і поєднувала п'ять областей (протяжність колій сягала 1500 км).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Укрзалізниця" запроваджує тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Це зумовлено проведенням масштабних робіт із прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

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