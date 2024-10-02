УЗ закрила сайт з продажу квитків: де їх тепер шукати

"Укрзалізниця" остаточно перейшла на новий сайт з продажу квитків. Старий booking, прощавай", - йдеться у повідомленні компанії.

На новому сайті для клієнтів доступна інформація про мобільний застосунок компанії, а також про інші сервіси та послуги.

Що відомо про компанію

УЗ є однією з найбільших державних компаній України, яка забезпечує залізничні перевезення пасажирів та вантажів. Під час повномасштабної війни Росії проти України "Укрзалізниця" стала важливим елементом евакуації цивільних та переміщення військових вантажів.

Компанія здійснює перевезення гуманітарних вантажів, допомагаючи доставляти медичні товари, продукти та інші ресурси в постраждалі регіони. Водночас вона активно впроваджує онлайн-сервіси для пасажирів, зокрема мобільний додаток для купівлі квитків, де зручніше планувати поїздки. Також УЗ відновлює зруйновані Росією залізничні шляхи та станції, щоб забезпечити безперебійне сполучення в Україні.

Навіть під час війни продовжується модернізація компанії та оновлення рухомого складу, включаючи запровадження нових швидкісних потягів, рейсів та ремонт станцій.

УЗ також збільшила обсяги перевезень вантажів на 24% за січень-серпень 2024 року.