УЗ збільшила обсяги перевезень вантажів на 24%

Згідно з даними статистичної звітності "Укрзалізниці", за січень-серпень 2024 року у всіх видах сполучень перевезено 118,0 млн тонн вантажів. Це на 24,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було перевезено 95,0 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

У серпні поточного року перевезення вантажів склали 14,2 млн тонн, збільшення у порівнянні з 2023 роком становило 15,5%. Це навіть більше, ніж у фінплані УЗ, де передбачалося перевезення 13,8 млн вантажів.

На експорт за 8 місяців поточного року перевезено 57,74 млн тонн вантажів, що на 65,8% більше аналогічного періода 2023 року, коли було перевезено 34,8 млн тонн вантажів.

Імпортні перевезення склали 6,6 млн тонн вантажів, що на 57,1% більше аналогічного періода 2023 року, коли було перевезено 4,2 млн тонн вантажів. Транзитні перевезення склали 0,3 млн тонн вантажів, що на 40,0% меньше аналогічного періода 2023 року, коли було перевезено 0,5 млн тонн вантажів.

Також за серпень 2024 року середньодобове навантаження у порівнянні з минулим роком збільшилось на 13,1%.

Нагадаємо, перше півріччя Укрзалізниця закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн. Але пізніше керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 млрд гривень. Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив. Натомість запропонував "гармонізувати" тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до їх здорожчання.

Натомість, виробники будівельних матеріалів заявили, що у випадку гармонізації тарифів, вартість будівельних матеріалів в Україні стрімко зросте.