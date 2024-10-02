УЗ закрыла сайт по продаже билетов: где их теперь искать

"Укрзализныця" окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Старый booking, прощай", - говорится в сообщении компании.

На новом сайте для клиентов доступна информация о мобильном приложении компании, а также других сервисах и услугах.

Что известно о компании

УЗ является одной из крупнейших государственных компаний Украины, обеспечивающей железнодорожные перевозки пассажиров и грузов. Во время полномасштабной войны России против Украины "Укрзализныця" стала важным элементом эвакуации гражданских и перемещения военных грузов.

Компания осуществляет перевозку гуманитарных грузов, помогая доставлять медицинские товары, продукты и другие ресурсы в пострадавшие регионы. В то же время она активно внедряет онлайн-сервисы для пассажиров, в частности, мобильное приложение для покупки билетов, где удобнее планировать поездки. Также УЗ восстанавливает разрушенные Россией железнодорожные пути и станции, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение в Украине.

Даже во время войны продолжается модернизация компании и обновление подвижного состава, включая введение новых скоростных поездов, рейсов и ремонт станций.

УЗ также увеличила объемы перевозок грузов на 24% за январь-август 2024 года.