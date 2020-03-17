УЗ во время запрета сможет осуществлять рейсы по согласованию с МИУ и Минздравом

Несмотря на карантин в Украине в связи с коронавирусом, "Укрзализныця" может продолжать осуществлять пассажирские перевозки, которые предварительно нужно согласовать с правительством. Об этом сообщает прес-служба Кабинета министров.

Отмечается, что в единственном в Украине железнодорожному перевозчику "разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение о которых принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом".

Также не запрещается продолжать работать в международном железнодорожном сообщении, если это будет согласовано с Мининфраструктуры, Министерством иностранных дел и Госпогранслужбой.

Напомним, в Киеве с 17 марта ужесточаются ограничения в связи с карантином: закрываются все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничивается перемещение по городу и между другими населенными пунктами; будут работать банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Также работа метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове прекратится со вторника, 17 марта.