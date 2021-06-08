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УЗ возобновляет сообщение Черкасс со Львовом: появилась дата

Автор: Инна Собора

С 1 июля возобновляется курсирование поезда между Черкассами и Львовом. Он будет ходить через день.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци"

Так, поезд № 95/96 "Тясмин" Черкассы-Львов будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31 чисел), обратно - по четным.

  • отправление из Черкасс в 19:46, прибытие во Львов в 10:37.
  • отправление из Львова со 2 июля в 14:30, прибытие в 06:35.

РБК-Украина писало, что в Киевской области планируют запустить еще две пригородные электрички: Фастов-Киев и Вышгород-Киев. Сейчас идет работа над их открытием.

Напомним, недавно "Укрзализныця" объявила о продаже билетов на дополнительные поезда к морю. В частности, в июне курсировать еще 11 поездов в разных регионах страны.

Ранее стало известно, что в этом месяце УЗ возобновляет международные железнодорожные путешествия.

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Новости Украины ЛьвовЧеркассыпоезд