УЗ відновлює сполучення Черкас зі Львовом: з'явилася дата

З 1 липня відновлюється курсування поїзду між Черкасами та Львовом. Він буде ходити через день.

Так, поїзд № 95/96 "Тясмин" Черкаси-Львів вирушатиме з Черкас по непарних числах (крім 31 чисел), зворотно - по парних.

РБК-Україна писало, що у Київській області планують запустити ще дві приміські електрички: Фастів-Київ і Вишгород-Київ. Наразі триває робота над їхнім відкриттям.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" оголосила про продаж квитків на додаткові потяги до моря. Зокрема, у червні курсуватимуть ще 11 потягів у різних регіонах країни.

Раніше стало відомо, що в цьому місяці УЗ відновлює міжнародні залізничні подорожі.