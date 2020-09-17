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УЗ меняет график Интерсити+ Киев-Харьков из-за ремонта

Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" меняет график курсирования скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев - Харьков. Плановые работы запланированы с 15 по 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев - Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев - Харьков.

Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова - 16, 17, 19, 23 и 24 октября.

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Поезд будет делать остановки в Борисполе, Гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях.

После завершения ремонтных работ Интерсити+ №724/723 Киев - Харьков возобновит курсирование.

Напомним, ранее "Укрзализныця" закрыла продажу билетов с шести станций, которые попали в "красную зону" карантина.

Кроме того, с 25 августа в поездах "Укрзализныци" присутствует военизированная охрана; на первом этапе охрана сопровождает 10 пассажирских поездов.

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