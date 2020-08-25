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С сегодняшнего дня военизированная охрана будет сопровождать поезда: список

Киев, Вторник 25 августа 2020 18:42
С сегодняшнего дня военизированная охрана будет сопровождать поезда: список
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Военизированная охрана появилась в десяти поездах

Со вторника, 25 августа, поезда "Укрзализныци" будет сопровождать военизированная охрана. На первом этапе пилотный проект по охране пассажирских поездов около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Охрана предусмотрена в следующих поездах:

  • №10 / 9 Мариуполь - Киев;
  • №29 / 30 Киев - Ужгород;
  • №38 / 37 Киев - Запорожье;
  • №49 / 50 Киев - Трускавец;
  • №63 / 64 Харьков - Киев;
  • №79 / 80 Днепр - Киев;
  • №92 / 91 Львов - Киев;
  • №102 / 101 Киев - Херсон;
  • №106 / 105 Одесса - Киев;
  • №136 / 135 Киев - Покровск.

При этом Криклий отметил, что в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

"Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом", - сообщил министр.

Он также добавил, что УЗ продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации.

"По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - сообщил министр.

Напомним, вопрос обеспечения безопасности в поездах был поднят после нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить пассажирку, пытаясь ее изнасиловать. После этого УЗ обратилась в МВД и Нацполицию с просьбой обеспечить безопасность в поездах.

Ранее сообщилось, что Владислав Криклий предполагал, что присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов.

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