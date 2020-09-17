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УЗ змінює графік Інтерсіті+ Київ-Харків через ремонт

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" змінює графік курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ - Харків. Планові роботи заплановано з 15 по 23 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

У зв'язку з плановими шляховими роботами в період з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ - Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ - Харків.

З столиці він буде відправлятися 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова - 16, 17, 19, 23 і 24 жовтня.

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Поїзд робитиме зупинки у Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві й на інших станціях.

Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 Київ - Харків відновить курсування.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" закрила продаж квитків з шести станцій, які потрапили в "червону зону" карантину.

Крім того, з 25 серпня в поїздах "Укрзалізниці" присутній воєнізована охорона; на першому етапі охорона супроводжує 10 пасажирських поїздів.

Прогноз погоди
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