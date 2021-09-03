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УЗ возобновляет движение поездов до Авдеевки. Его прекращали из-за обстрелов

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Авдеевка, Пятница 03 сентября 2021 14:18
УЗ возобновляет движение поездов до Авдеевки. Его прекращали из-за обстрелов Фото: поезда снова будут ходить в Авдеевку (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 4 сентября возобновляется движение поездов до прифронтовой Авдеевки (Донецкая область). В течение недели поезда не ходили туда из-за обстрелов 28 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих в Авдеевку. С 4 сентября поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что билеты уже в продаже.

Напомним, после обстрела Авдеевки 28 августа движение поездов до этого города было приостановлено, поезд из Киева курсировал до Покровска, а остальные - до Очеретино.

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Укрзализныця Авдеевка
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