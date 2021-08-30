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Из-за обстрелов: на Донбассе продлили ограничения движения поездов

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 13:48
Из-за обстрелов: на Донбассе продлили ограничения движения поездов Фото: Укрзализныця продлила ограничения движения поездов на Донбассе (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тиберий Юрик

"Укрзализныця" продлила ограничения движения поездов в Донецкой области до 3 сентября. Ограничения ввели из-за обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на пресс-службу УЗ.

Сообщается, что поезд №136 Киев - Авдеевка будет курсировать до Покровска, а пригородные поезда и поезд №826 Днепр - Авдеевка будут курсировать до станции Очеретино.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Напомним, что движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка ограничили из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

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Укрзализныця Донбасс
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