УЗ відновлює рух поїздів до Авдіївки. Його припиняли через обстріли
Фото: потяги знову ходитимуть до Авдіївки (Віталій Носач/РБК-Україна)
З 4 вересня поновлюється рух поїздів до прифронтової Авдіївки (Донецька область). Протягом тижня потяги не ходили туди через обстріли 28 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. З 4 вересня поїзди №136/135 Київ - Авдіївка, №825/826 Дніпро - Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що квитки вже у продажу.
Нагадаємо, після обстрілу Авдіївки 28 серпня рух поїздів до цього міста було призупинено, поїзд з Києва курсував до Покровська, а решта - до станції Очеретине.