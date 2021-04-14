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УЗ восстанавливает региональное пассажирское сообщение между Львовом и Ужгородом

Автор: Игорь Литвиненко

Между Львовом и Ужгородом восстановят курсирование регионального поезда № 829/830. Движение поезда было остановлено более года назад.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно кроме среды. Прибытие во Львов - в 10:59. Обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно кроме вторника в 16:37, прибывая в Ужгород в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, остановочный пункт Опорец, Воловец, Свалява, о.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

Стоимость проезда будет составлять до 75 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" отменила несколько рейсов в Западную Украину.

Также сообщалось, что с 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область. Движение поездов было ограничено из-за того, что Закарпатье находилось в "красной" зоне карантина.

Кроме этого отмечалось, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области, несмотря на то, что регион перейдет в "красную" зону карантина.

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Новости Украины УкрзализныцяпоездУжгородЛьвов
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