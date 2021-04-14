УЗ восстанавливает региональное пассажирское сообщение между Львовом и Ужгородом

Между Львовом и Ужгородом восстановят курсирование регионального поезда № 829/830. Движение поезда было остановлено более года назад.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно кроме среды. Прибытие во Львов - в 10:59. Обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно кроме вторника в 16:37, прибывая в Ужгород в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, остановочный пункт Опорец, Воловец, Свалява, о.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

Стоимость проезда будет составлять до 75 гривен.