УЗ выполняет важную соцфункцию, государство должно компенсировать ее убытки, - эксперт

Понедельник 18 августа 2025 12:44
УЗ выполняет важную соцфункцию, государство должно компенсировать ее убытки, - эксперт Фото: УЗ выполняет важную социальную функцию, государство должно взять на себя компенсирование убытков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственная монополия "Укрзализныця" остается единственной альтернативой для перемещения людей, особенно в прифронтовых районах. Но убыточность пассажирского сегмента компании - это прежде всего социальный вопрос, решение которого должно взять на себя государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину.

"Убыточность пассажирских перевозок есть, и это совершенно очевидно. Но так же очевидно, что это социальный вопрос. Это социальный вопрос - это вопрос государства. В довоенное время еще можно было говорить о каких-то повышениях на перевозку пассажиров. Сейчас об этом вообще речь вести, мягко говоря, неадекватно - потому что мы понимаем, сколько направлений, которые требуют именно социальной поддержки, в том числе и связь с прифронтовыми территориями", - подчеркнула Ляпина.

В то же время она отметила, что бизнес, так же как и Укрзализныця, несет убытки из-за войны, поэтому повышать в очередной раз тарифы на грузовые перевозки =- это абсолютно не вариант.

"Бизнес тоже понес колоссальные убытки, и за его счет уже нельзя финансировать других. Поэтому, собственно говоря, здесь вариантов немного: государство должно взять на себя дополнительное покрытие убытков по перевозке пассажиров. Другого просто нет варианта. И так делают многие страны, европейские в частности", - резюмировала Ляпина.

Напомним, убытки пассажирского сегмента "Укрзализныци" в 2025 году могут превысить 20 млрд гривен.

Ранее Европейская бизнес ассоциация призвала правительство предусмотреть в госбюджете на этот и следующий год компенсацию убытков, чтобы обеспечить стабильную работу главной транспортной артерии страны.

В свою очередь народный депутат Людмила Буймистер отметила, что профинансировать УЗ можно за счет налогов со сверхприбылей банков. Для этого Верховная Рада должна внести изменения в госбюджет: это позволит дофинансировать УЗ на 8 млрд грн.

