УЗ виконує стратегічні задачі, наше завдання - забезпечити їй фінансування з бюджету, - нардеп

Під час експертної дискусії щодо залізничних тарифів, яку організував Центр транспортних стратегій, Магомедов наголосив, що більшість депутатів підтримують ідею фінансової допомоги компанії.

"Ми розуміємо, що пасажирські перевезення були збиткові ще до війни. Але з початку війни навантаження стало важчим. На "Укрзалізницю" також перенеслися всі авіаперевезення. І ми розуміємо, що збитки компенсувати тільки вантажоперевезеннями неможливо", – сказав нардеп.

Він підкреслив, що планування бюджетної підтримки має відбуватися на кілька років вперед.

"Короткострокове планування не дасть можливості стабілізувати ситуацію. Тому я підтримую планування десь на три роки. На мою думку, і базуючись на даних Комітету економічного розвитку, потрібно планувати на наступний рік приблизно 30 мільярдів компенсації", – зазначив Магомедов.