УЗ выполняет стратегические задачи, наша задача - обеспечить ей финансирование из бюджета, - нардеп

Во время экспертной дискуссии по железнодорожным тарифам, организованной Центр транспортных стратегий, Магомедов подчеркнул, что большинство депутатов поддерживают идею финансовой помощи компании.

"Мы понимаем, что пассажирские перевозки были убыточны еще до войны. Но с начала войны нагрузка стала тяжелее. На "Укрзализныцю" также перенеслись все авиаперевозки. И мы понимаем, что ущерб компенсировать только грузоперевозками невозможно", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что планирование бюджетной поддержки должно проходить на несколько лет вперед.

"Краткосрочное планирование не позволит стабилизировать ситуацию. Поэтому я поддерживаю планирование где-то на три года. По моему мнению, и основываясь на данных Комитета экономического развития, нужно планировать на следующий год примерно 30 миллиардов компенсации", – отметил Магомедов.