УЗ відкрила продаж квитків на ще один дитячий вагон: куди й коли можна доїхати

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що відкриває продаж квитків на ще один - сьомий - дитячий вагон. Їх можна знайти у застосунку УЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

На якому маршруті та коли поїде сьомий дитячий вагон В "Укрзалізниці" розповіли, що сьомий дитячий вагон стане у склад поїзда №81/82 сполученням "Київ - Ужгород" з 18 березня 2025 року. "Продаж квитків зі спеціальним маркуванням "Дитячий" - вже відкрито в застосунку", - повідомили пасажирам. Уточнюється, що вагон традиційно "обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей батьків з дітьми". "Як і попередні вагони, цей - ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років. Вчергове дякуємо за реалізацію проекту дитячих вагонів нашим партнерам з UNICEF Ukraine, а також уряду Бельгії - за фінансову підтримку. З нетерпінням чекатимемо на борту наших найменших пасажирів", - підсумували в "Укрзалізниці". Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)