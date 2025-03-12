УЗ открыла продажу билетов на еще один детский вагон: куда и когда можно доехать
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что открывает продажу билетов на еще один - седьмой - детский вагон. Их можно найти в приложении УЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
На каком маршруте и когда поедет седьмой детский вагон
В "Укрзализныце" рассказали, что седьмой детский вагон станет в состав поезда №81/82 сообщением "Киев - Ужгород" с 18 марта 2025 года.
"Продажа билетов со специальной маркировкой "Дитячий" - уже открыта в приложении", - сообщили пассажирам.
Уточняется, что вагон традиционно "оборудован всем необходимым для комфортных путешествий родителей с детьми".
"Как и предыдущие вагоны, этот - идеально подойдет прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет. В очередной раз благодарим за реализацию проекта детских вагонов наших партнеров из UNICEF Ukraine, а также правительство Бельгии - за финансовую поддержку. С нетерпением будем ждать на борту наших самых маленьких пассажиров", - подытожили в "Укрзализныце".
Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, продажу билетов на первый в истории "Укрзализныци" детский купейный вагон (в составе поезда №15/16 "Харьков - Ясиня") открыли в августе 2024 года.
Детские вагоны оснащены так, чтобы самым маленьким пассажирам - от 0 до 8 лет - и их родителям было удобно, безопасно и интересно в дороге. Они были спроектированы по инициативе УЗ в коллаборации с Детским фондом ООН (UNICEF Ukraine) и при финансовой поддержке правительства Бельгии.
В процессе модернизации на Киевском электровагоноремонтном заводе детские вагоны УЗ получают ряд современных решений, которые делают путешествие родителей с детьми более комфортным: от детских манежей до пеленальных столиков в уборной.
Билеты на такие вагоны доступны для приобретения через мобильное приложение "Укрзализныци". При этом их стоимость аналогична стоимости других купейных билетов такого класса в том же поезде.
В приложении УЗ вагон имеет маркировку "Дитячий" - чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в нем.
Стоит отметить, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами "Укрзализныци" бесплатно и не требуют отдельного билета.
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