УЗ відкрила продаж квитків на рейс з Краматорська до Одеси: коли запустять потяг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

Як розповіли у компанії, ціни на цей рейс стартують від 364 гривень.

Нагадаємо, у жовтні "Укрзалізниця" запустила поїзди до Краматорська Донецької області. Залізничне сполучення до міста було зупинено ще на початку квітня.

В УЗ також розповіли, що робити пасажирам, які не встигли на свій рейс через повітряну тривогу.

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