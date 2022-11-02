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УЗ открыла продажу билетов на рейс из Краматорска в Одессу: когда запустят поезд

Фото: УЗ открыла продажу билетов на рейс из Краматорска в Одессу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на анонсированный ночной рейс из Краматорска в Одессу. Поезд запустят уже 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

Как рассказали в компании, цены на этот рейс стартуют от 364 гривен.

График поезда №191/192 будет Краматорск - Одесса будет следующим:

  • отправка из Краматорска ежедневно с 6 ноября в 15:20. Прибытие в Одессу в 10:57.
  • обратный рейс будет отправляться из Одессы с 5 ноября в 16:51, из Днепра в 06:27 и прибывать в Краматорск в 12:24.

Поезд из Краматорска в Одессу будет следовать через Славянск, Барвенково, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Днепр, Каменское, Вольногорск, Пятихатки, Александрию, Знаменку, Кропивницкий, Новоукраинку, Помощную, Первомайск, Врадиевку, Любашевку, Балту, Подольск и Раздельную.

Напомним, в октябре "Укрзализныця" запустила поезда в Краматорск Донецкой области. Железнодорожное сообщение в город было остановлено еще в начале апреля.

В УЗ также рассказали, что делать пассажирам, не успевшим на свой рейс из-за воздушной тревоги.

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УкрзализныцяОдессаКраматорск