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УЗ увеличила частоту движения сдвоенного состава в Борисполь

Новости » Экономика    13.05.2019 - 13:39
УЗ увеличила частоту движения сдвоенного состава в Борисполь
Фото: Бориспольский экспресс (скрин видео)

Укрзализныця обнародовала график с 15 мая

"Укрзализныця" увеличила частоту курсирования сдвоенных составов на маршруте между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию УЗ в Twitter.

Как отмечается в сообщении, в связи с увеличением пассажиропотока, к уже имеющемуся сдвоенному экспрессу, который начал курсировать в мае, добавляются еще два.

"Укрзализныця" также обнародовала график движения, согласно которому, из Киева сдвоенный состав будет отправляться в 11:02, 13:00 и 17:00, из аэропорта "Борисполь" составы отправляются в 11:44, 13:58 и в 17:41.

УЗ увеличила частоту движения сдвоенного состава в Борисполь

Напомним, с 10 мая в пиковые часы сдвоенные составы регулярно курсируют на маршруте между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь". Первый регулярный рейс отправляется с вокзала в 17:00, из аэропорта - в 17:41.  Благодаря этому за один рейс поезд сможет брать на борт более 200 пассажиров

Напомним, "Укрзализныця" запустила экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября 2018 года. По состоянию на начало мая уже перевезено 300 тысяч пассажиров.

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Новости Украины Бориспольэкспресспоезд
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