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УЗ запускает регулярные сдвоенные составы в аэропорт "Борисполь"

Новости » Общество    10.05.2019 - 12:23
УЗ запускает регулярные сдвоенные составы в аэропорт "Борисполь"
Фото: экспресс в Борисполь (УНИАН)

Сдвоенные составы Бориспольского экспресса будут пускать в пиковые часы

С 10 мая в пиковые часы между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь" сдвоенные составы будут курсировать регулярно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

Сообщается, что с сегодняшнего дня в пиковые часы запускаются сдвоенные составы экспресса в аэропорт "Борисполь". Первый регулярный рейс отправляется с вокзала в 17:00, из аэропорта - в 17:41. Кроме того, в УЗ добавили, что бориспольский экспресс уже перевез 300 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября 2018 года.

Как ранее писал Styler, глава "Укрализныци" Евгений Кравцов заявил, что Бориспольский экспресс ждут "позитивные изменения". По его словам, "Укрзализныця" готовит новые вагоны для экспресса.

Отметим, с 9 июня 2019 года начнется курсирование нового поезда Кошице-Мукачево. Поезда на этой линии позволят улучшить сообщение в направлении Одессы, Киева, Харькова и Львова, а также Прешова, Братиславы и Праги. При пересечении государственной границы будут соблюдаться все условия Шенгенской зоны для въезда на территорию Словакии.

Железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать"
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