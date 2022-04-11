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УЗ уточнила график эвакуационных поездов с востока Украины на сегодня

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Славянск, Понедельник 11 апреля 2022 12:30
УЗ уточнила график эвакуационных поездов с востока Украины на сегодня Фото: с востока Украины продолжается эвакуация по железной дороге (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 11 апреля, из Славянска и Покровска запустят дополнительные эвакуационные поезда. Они проследуют в города Западной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Со станции Покровск отправятся следующие поезда:

  • №239 Покровск - Тернополь 11:00;
  • №233 Покровск - Чоп 15:00;
  • №235 Покровск - Черновцы 17:30.

Со станции Славянск отправятся следующие поезда:

  • №45 Славянск – Ужгород 12:00;
  • №273 Славянск – Львов 17:00.

"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня согласована работа 9 гуманитарных коридоров в Украине.

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Укрзализныця Славянск эвакуация Покровск
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