УЗ уточнила график эвакуационных поездов с востока Украины на сегодня
Фото: с востока Украины продолжается эвакуация по железной дороге (Виталий Носач/РБК-Украина)
Сегодня, 11 апреля, из Славянска и Покровска запустят дополнительные эвакуационные поезда. Они проследуют в города Западной Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Со станции Покровск отправятся следующие поезда:
- №239 Покровск - Тернополь 11:00;
- №233 Покровск - Чоп 15:00;
- №235 Покровск - Черновцы 17:30.
Со станции Славянск отправятся следующие поезда:
- №45 Славянск – Ужгород 12:00;
- №273 Славянск – Львов 17:00.
"Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием, следите за объявлениями на вокзале", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня согласована работа 9 гуманитарных коридоров в Украине.
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