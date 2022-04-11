Эвакуация 11 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров
Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
В Украине в понедельник, 11 апреля, согласована работа 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Донецкая область
- Мариуполь - Запорожье
Эвакуация будет происходить на собственном транспорте.
Запорожская область
Эвакуация будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
- Бердянск - Запорожье;
- Токмак - Запорожье (Место сборов: ул. Шевченко, 5);
- Энергодар - Запорожье (Место сбора автомобилей объявят местные власти).
Луганская область
- Северодонецк - Бахмут (Место сборов: проспект Химиков, 28);
- Лисичанск - Бахмут (Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- Попасная - Бахмут (Место сборов: ул. Первомайская, 42);
- с. Горное - Бахмут (Место сборов: ул. Гагарина, 13);
- Рубежное - Бахмут.
Напомним, сегодня также состоится эвакуация жителей восточных областей железнодорожным транспортом.
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