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Эвакуация 11 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров

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Украина, Понедельник 11 апреля 2022 09:54
Эвакуация 11 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в понедельник, 11 апреля, согласована работа 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Донецкая область

  • Мариуполь - Запорожье

Эвакуация будет происходить на собственном транспорте.

Запорожская область

Эвакуация будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.

  • Бердянск - Запорожье;
  • Токмак - Запорожье (Место сборов: ул. Шевченко, 5);
  • Энергодар - Запорожье (Место сбора автомобилей объявят местные власти).

Луганская область

  • Северодонецк - Бахмут (Место сборов: проспект Химиков, 28);
  • Лисичанск - Бахмут (Место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
  • Попасная - Бахмут (Место сборов: ул. Первомайская, 42);
  • с. Горное - Бахмут (Место сборов: ул. Гагарина, 13);
  • Рубежное - Бахмут.

Напомним, сегодня также состоится эвакуация жителей восточных областей железнодорожным транспортом.

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