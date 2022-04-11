УЗ уточнила графік евакуаційних поїздів зі сходу України на сьогодні
Фото: зі Сходу України триває евакуація залізницею (Віталій Носач/РБК-Україна)
Сьогодні, 11 Квітня, зі Слов'янська та Покровська запустять додаткові евакуаційні поїзди. Вони пройдуть в міста Західної України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Зі станції Покровськ відправляться наступні поїзди:
- №239 Покровськ - Тернопіль 11:00;
- №233 Покровськ - Чоп 15:00;
- №235 Покровськ - Чернівці 17:30.
Зі станції Слов'янськ відправляться наступні поїзди:
- №45 Слов'янськ - Ужгород 12:00;
- №273 Слов'янськ - Львів 17:00.
"Електропоїзди будуть призначені за потребою диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні узгоджена робота 9 гуманітарних коридорів в Україні.
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