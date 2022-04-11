ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ уточнила графік евакуаційних поїздів зі сходу України на сьогодні

Новость на русском →
Слов'янськ, Понеділок 11 квітня 2022 12:30
УЗ уточнила графік евакуаційних поїздів зі сходу України на сьогодні Фото: зі Сходу України триває евакуація залізницею (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 11 Квітня, зі Слов'янська та Покровська запустять додаткові евакуаційні поїзди. Вони пройдуть в міста Західної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зі станції Покровськ відправляться наступні поїзди:

  • №239 Покровськ - Тернопіль 11:00;
  • №233 Покровськ - Чоп 15:00;
  • №235 Покровськ - Чернівці 17:30.

Зі станції Слов'янськ відправляться наступні поїзди:

  • №45 Слов'янськ - Ужгород 12:00;
  • №273 Слов'янськ - Львів 17:00.

"Електропоїзди будуть призначені за потребою диспетчерським розкладом, слідкуйте за оголошеннями на вокзалі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні узгоджена робота 9 гуманітарних коридорів в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Слов'янськ евакуація Покровск
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни