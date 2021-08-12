ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЗ ускоряет поезд Киев-Солотвино и меняет его маршрут: новый график

Новина українською →
Киев, Четверг 12 августа 2021 17:55
УЗ ускоряет поезд Киев-Солотвино и меняет его маршрут: новый график Фото: Укрзализныця ускоряет и меняет маршрут поезда Киев-Солотвино (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" улучшает и ускоряет маршрут Киев-Солотвино с 19 сентября. Поезд будет прибывать на станции раньше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Согласно новому графику, двухгруппный поезд №13/14-113/114 Киев-Солотвино, Чоп:

  • Будет отправляться из Киева в 17:11 и прибывать в Солотвино в 11:19;
  • Будет отправляться из Солотвино в 16:50 и прибывать в Киев на следующий день в 10:44.

Отметим, что поезд меняет свой маршрут с 19 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця
NEWS
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен