УЗ ускоряет поезд Киев-Солотвино и меняет его маршрут: новый график
Фото: Укрзализныця ускоряет и меняет маршрут поезда Киев-Солотвино (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" улучшает и ускоряет маршрут Киев-Солотвино с 19 сентября. Поезд будет прибывать на станции раньше.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Согласно новому графику, двухгруппный поезд №13/14-113/114 Киев-Солотвино, Чоп:
- Будет отправляться из Киева в 17:11 и прибывать в Солотвино в 11:19;
- Будет отправляться из Солотвино в 16:50 и прибывать в Киев на следующий день в 10:44.
Отметим, что поезд меняет свой маршрут с 19 сентября.