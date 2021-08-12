УЗ прискорює потяг Київ-Солотвино та змінює його маршрут: новий графік
Фото: Укрзалізниця прискорює та змінює маршрут потягу Київ-Солотвино (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" покращує й прискорює маршрут Київ-Солотвино з 19 вересня. Потяг прибуватиме на станції раніше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Відповідно до нового графіку, двогрупний поїзд №13/14-113/114 Київ-Солотвино, Чоп:
- Відправлятиметься з Києва о 17:11 та прибуватиме до Солотвино о 11:19;
- Відправлятиметься з Солотвино о 16:50 та прибуватиме до Києва наступного дня о 10:44.
Відзначимо, що потяг змінює свій маршрут з 19 вересня.