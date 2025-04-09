УЗ спрощує пересадки до Ужгорода та Карпат: нові маршрути й зручні стиковки
"Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення для пасажирів з Одеси, Полтави й Кременчука. Тепер дістатися до Ужгорода, у Карпати та на Буковину стане значно зручніше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Що змінилось для пасажирів "Укрзалізниці"
Через будівництво європейської колії на дільниці "Чоп - Ужгород" УЗ тимчасово обмежила маршрут руху пасажирських поїздів ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука - до станції Мукачево.
Щоб мінімізувати незручності та забезпечити пасажирам пересадки, компанія відкрила попередній продаж квитків на дільниці "Львів - Ужгород - Львів" (через "Самбір - Сянки") - по одному вагону:
- на поїзд №59/60 "Київ - Ужгород";
- на поїзд №45/46 "Харків - Ужгород".
В УЗ пояснили, що це дозволить пасажирам зручно (через Львів) дістатися Ужгорода:
- з Одеси - поїздом №12/11 "Одеса - Львів";
- з Полтави та Кременчука - поїздами №125-129/126-130 "Полтава/Кременчук - Мукачево".
Повідомляється також, що "Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення Кременчуцького регіону:
- з Івано-Франківськом;
- з Чернівцями;
- з Яремчем;
- з Ворохтою;
- з Ясінею.
"З Кременчука, Хорола і Глобиного тепер зручно подорожувати на курортні напрямки та до обласних центрів Заходу України завдяки гарантованим пересадкам у Львові", - пояснили у компанії.
Так, з поїзда №129/130 "Кременчук - Мукачево - Кременчук" гарантовано можна здійснити пересадку на поїзди:
- №25/26 "Одеса - Ясіня" й №34/33 "Ясіня - Кривий Ріг" (для подорожей в обидва боки до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні);
- №116/115 "Запоріжжя - Чернівці" та №135/136 "Одеса - Чернівці" (для подорожей до Коломиї та Чернівців).
Уточнюється, що квитки вже у продажу й зручно оформлюються за запитом з пересадкою:
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
- у залізничних касах вокзалів.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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