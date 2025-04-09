УЗ спрощує пересадки до Ужгорода та Карпат: нові маршрути й зручні стиковки

"Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення для пасажирів з Одеси, Полтави й Кременчука. Тепер дістатися до Ужгорода, у Карпати та на Буковину стане значно зручніше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінилось для пасажирів "Укрзалізниці"

Через будівництво європейської колії на дільниці "Чоп - Ужгород" УЗ тимчасово обмежила маршрут руху пасажирських поїздів ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука - до станції Мукачево.

Щоб мінімізувати незручності та забезпечити пасажирам пересадки, компанія відкрила попередній продаж квитків на дільниці "Львів - Ужгород - Львів" (через "Самбір - Сянки") - по одному вагону:

на поїзд №59/60 "Київ - Ужгород";

на поїзд №45/46 "Харків - Ужгород".

В УЗ пояснили, що це дозволить пасажирам зручно (через Львів) дістатися Ужгорода:

з Одеси - поїздом №12/11 "Одеса - Львів";

з Полтави та Кременчука - поїздами №125-129/126-130 "Полтава/Кременчук - Мукачево".

Повідомляється також, що "Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення Кременчуцького регіону:

з Івано-Франківськом;

з Чернівцями;

з Яремчем;

з Ворохтою;

з Ясінею.

"З Кременчука, Хорола і Глобиного тепер зручно подорожувати на курортні напрямки та до обласних центрів Заходу України завдяки гарантованим пересадкам у Львові", - пояснили у компанії.

Так, з поїзда №129/130 "Кременчук - Мукачево - Кременчук" гарантовано можна здійснити пересадку на поїзди:

№25/26 "Одеса - Ясіня" й №34/33 "Ясіня - Кривий Ріг" (для подорожей в обидва боки до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні);

№116/115 "Запоріжжя - Чернівці" та №135/136 "Одеса - Чернівці" (для подорожей до Коломиї та Чернівців).

Уточнюється, що квитки вже у продажу й зручно оформлюються за запитом з пересадкою:

на сайті booking.uz.gov.ua;

у мобільному застосунку "Укрзалізниці";

у залізничних касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)