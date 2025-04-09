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УЗ спрощує пересадки до Ужгорода та Карпат: нові маршрути й зручні стиковки

Середа 09 квітня 2025 18:16
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УЗ спрощує пересадки до Ужгорода та Карпат: нові маршрути й зручні стиковки УЗ змінює маршрут деяких потягів і покращує пересадкове сполучення (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення для пасажирів з Одеси, Полтави й Кременчука. Тепер дістатися до Ужгорода, у Карпати та на Буковину стане значно зручніше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що змінилось для пасажирів "Укрзалізниці"

Через будівництво європейської колії на дільниці "Чоп - Ужгород" УЗ тимчасово обмежила маршрут руху пасажирських поїздів ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука - до станції Мукачево.

Щоб мінімізувати незручності та забезпечити пасажирам пересадки, компанія відкрила попередній продаж квитків на дільниці "Львів - Ужгород - Львів" (через "Самбір - Сянки") - по одному вагону:

  • на поїзд №59/60 "Київ - Ужгород";
  • на поїзд №45/46 "Харків - Ужгород".

В УЗ пояснили, що це дозволить пасажирам зручно (через Львів) дістатися Ужгорода:

  • з Одеси - поїздом №12/11 "Одеса - Львів";
  • з Полтави та Кременчука - поїздами №125-129/126-130 "Полтава/Кременчук - Мукачево".

Повідомляється також, що "Укрзалізниця" покращує пересадкове сполучення Кременчуцького регіону:

  • з Івано-Франківськом;
  • з Чернівцями;
  • з Яремчем;
  • з Ворохтою;
  • з Ясінею.

"З Кременчука, Хорола і Глобиного тепер зручно подорожувати на курортні напрямки та до обласних центрів Заходу України завдяки гарантованим пересадкам у Львові", - пояснили у компанії.

Так, з поїзда №129/130 "Кременчук - Мукачево - Кременчук" гарантовано можна здійснити пересадку на поїзди:

  • №25/26 "Одеса - Ясіня" й №34/33 "Ясіня - Кривий Ріг" (для подорожей в обидва боки до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні);
  • №116/115 "Запоріжжя - Чернівці" та №135/136 "Одеса - Чернівці" (для подорожей до Коломиї та Чернівців).

Уточнюється, що квитки вже у продажу й зручно оформлюються за запитом з пересадкою:

  • на сайті booking.uz.gov.ua;
  • у мобільному застосунку "Укрзалізниці";
  • у залізничних касах вокзалів.

УЗ спрощує пересадки до Ужгорода та Карпат: нові маршрути й зручні стиковкиУЗ спрощує пересадки до Ужгорода та Карпат: нові маршрути й зручні стиковкиПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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