УЗ упрощает пересадки в Ужгород и Карпаты: новые маршруты и удобные стыковки
"Укрзализныця" улучшает пересадочное сообщение для пассажиров из Одессы, Полтавы и Кременчуга. Теперь добраться до Ужгорода, в Карпаты и на Буковину станет значительно удобнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Что изменилось для пассажиров "Укрзализныци"
Из-за строительства европейской колеи на участке "Чоп - Ужгород" УЗ временно ограничила маршрут движения пассажирских поездов ужгородского направления из Одессы, Полтавы и Кременчуга - до станции Мукачево.
Чтобы минимизировать неудобства и обеспечить пассажирам пересадки, компания открыла предварительную продажу билетов на участке "Львов - Ужгород - Львов" (через "Самбор - Сянки") - по одному вагону:
- на поезд №59/60 "Киев - Ужгород";
- на поезд №45/46 "Харьков - Ужгород".
В УЗ объяснили, что это позволит пассажирам удобно (через Львов) добраться до Ужгорода:
- из Одессы - поездом №12/11 "Одесса - Львов";
- из Полтавы и Кременчуга - поездами №125-129/126-130 "Полтава/Кременчуг - Мукачево".
Сообщается также, что "Укрзализныця" улучшает пересадочное сообщение Кременчугского региона:
- с Ивано-Франковском;
- с Черновцами;
- с Яремче;
- с Ворохтой;
- с Ясиня.
"Из Кременчуга, Хорола и Глобино теперь удобно путешествовать на курортные направления и в областные центры Запада Украины благодаря гарантированным пересадкам во Львове", - объяснили в компании.
Так, с поезда №129/130 "Кременчуг - Мукачево - Кременчуг" гарантированно можно осуществить пересадку на поезда:
- №25/26 "Одесса - Ясиня" и №34/33 "Ясиня - Кривой Рог" (для путешествий в обе стороны в Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиня);
- №116/115 "Запорожье - Черновцы" и №135/136 "Одесса - Черновцы" (для путешествий в Коломыю и Черновцы).
Уточняется, что билеты уже в продаже и удобно оформляются по запросу с пересадкой:
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в мобильном приложении "Укрзализныци";
- в железнодорожных кассах вокзалов.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.
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