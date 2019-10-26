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УЗ скорректировала график из-за перехода на зимнее время

Новости » Недвижимость    26.10.2019 - 12:16
УЗ скорректировала график из-за перехода на зимнее время
Фото: поезд Укрзализныци (фото: РБК-Украина)

В "Укрзализныце" напомнили пассажирам о переводе часов 27 октября

"Укрзализныця" откорректировала график движения пассажирских поездов в связи с переходом 27 октября в 04:00 по киевскому времени на зимнее время (стрелки часов будут переведены на 1 час назад). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В связи з переходом на зимнее время в билетах на поезда уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

"В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указано уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Напомним, в воскресенье, 27 октября 2019 года, в четыре часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад.

Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Также РБК-Украина сообщало, что в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года.

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