УЗ скасувала рух низки поїздів: список

В Україні в середу, 23 листопада, скасували рух низки поїздів після масованого удару окупантів по нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.
За інформацією компанії, через перебої з подачею електроенергії було скасовано такі рейси:
Також у Донецькій області скасували поїзд №6806 Слов'янськ - Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова - Краматорськ обмежили до станції Слов'янськ.
При цьому на Південній залізниці було скасовано курсування таких поїздів:
"Усі потяги Південно-Західної залізниці, що перебувають у дорозі зараз продовжують рух.Більшість приміських поїздів курсують під теплотягою, адже низка ділянок залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування", - додають в УЗ.
Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
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