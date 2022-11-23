УЗ отменила движение ряда поездов: список

По информации компании, из-за перебоев с подачей электроэнергии были отменены такие рейсы:

№6211 Фастов - Казатин;

№6402/6403 Бахмач - Конотоп - Бахмач;

№6255/6256 та №6257/6258 Казатин - Бердичев - Казатин.

Также в Донецкой области отменили поезд № 6806 Славянск - Лозовая, а курсирование поезда № 6803 Лозовая - Краматорск ограничили до станции Славянск.

При этом на Южной железной дороге было отменено курсирование таких поездов:

№6535/6536 Полтава - Кременчуг - Полтава;

№6805/6806 Полтава - Кобыляки - Полтава;

№6506/6505 Полтава - Огульцы - Полтава;

№6725/6724 Полтава - Ромодан - Полтава.

№7001 Харьков - Лозовая;

№6414 Краснопавловка - Харьков;

№6527 Харьков - Лозовая;

№6705 Харьков - Змиев.

№6576 Полтава - Красноград отправлен на станцию Красноград не по графику.

"Все находящиеся в пути поезда Юго-Западной железной дороги сейчас продолжают движение. Большинство пригородных поездов курсируют под теплотягой, ведь ряд участков остается без электроснабжения. Также из-за перебоев с подачей электроэнергии они будут курсировать с ограничением скорости, поэтому, соответственно, задержатся на путях следования", - добавляют в УЗ.