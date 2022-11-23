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УЗ отменила движение ряда поездов: список

Фото: УЗ отменила движение ряда поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине в среду, 23 ноября, отменили движение ряда поездов после массированного удара оккупантов по нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

По информации компании, из-за перебоев с подачей электроэнергии были отменены такие рейсы:

  • №6211 Фастов - Казатин;
  • №6402/6403 Бахмач - Конотоп - Бахмач;
  • №6255/6256 та №6257/6258 Казатин - Бердичев - Казатин.

Также в Донецкой области отменили поезд № 6806 Славянск - Лозовая, а курсирование поезда № 6803 Лозовая - Краматорск ограничили до станции Славянск.

При этом на Южной железной дороге было отменено курсирование таких поездов:

  • №6535/6536 Полтава - Кременчуг - Полтава;
  • №6805/6806 Полтава - Кобыляки - Полтава;
  • №6506/6505 Полтава - Огульцы - Полтава;
  • №6725/6724 Полтава - Ромодан - Полтава.
  • №7001 Харьков - Лозовая;
  • №6414 Краснопавловка - Харьков;
  • №6527 Харьков - Лозовая;
  • №6705 Харьков - Змиев.
  • №6576 Полтава - Красноград отправлен на станцию Красноград не по графику.

"Все находящиеся в пути поезда Юго-Западной железной дороги сейчас продолжают движение. Большинство пригородных поездов курсируют под теплотягой, ведь ряд участков остается без электроснабжения. Также из-за перебоев с подачей электроэнергии они будут курсировать с ограничением скорости, поэтому, соответственно, задержатся на путях следования", - добавляют в УЗ.

Напомним, 23 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

В результате атак были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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