УЗ розширює сполучення між Донецькою та Харківською областями: список рейсів
Фото: УЗ розширює сполучення між Донецькою та Харківською областями (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" назначила низку додаткових пасажирських рейсів для розширення сполучення між населеними пунктами Донецької й Харківської областями.
Призначено додаткові рейси:
- №6602 та № 6604 Слов'янськ - Придонецька, №6603 Придонецька - Слов'янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;
- № 6705 Придонецька - Кіндратівка щоденно та №6703 Слов'янськ - Кіндратівка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;
- № 6704, № 6706 Кiндратiвка - Слов'янськ. Зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине;
- автобусне перевезення на дільниці Придонецька - Лиман, щоденно.
Починаючи з 2 лютого також курсують приміські потяги:
- № 6812 Краматорськ - Харкiв, що на дільниці Краматорськ - Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова - Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;
- № 6813 Харкiв - Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ - Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно призначила нові рейси з Харкова та Києва до Польщі.
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