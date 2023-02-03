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УЗ розширює сполучення між Донецькою та Харківською областями: список рейсів

Фото: УЗ розширює сполучення між Донецькою та Харківською областями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" назначила низку додаткових пасажирських рейсів для розширення сполучення між населеними пунктами Донецької й Харківської областями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Призначено додаткові рейси:

  • №6602 та № 6604 Слов'янськ - Придонецька, №6603 Придонецька - Слов'янськ щоденно. Зупинки на станціях ім. Кожушко, Слов’янський курорт;
  • № 6705 Придонецька - Кіндратівка щоденно та №6703 Слов'янськ - Кіндратівка щоденно. Зупинки на станціях Слов’янський курорт, ім. Кожушко, Слов'янськ, Шпичкине, Краматорськ, Дружківка, Кiндратiвка;
  • № 6704, № 6706 Кiндратiвка - Слов'янськ. Зупинки на станціях Дружкiвка, Краматорськ, Шпичкине;
  • автобусне перевезення на дільниці Придонецька - Лиман, щоденно.

Починаючи з 2 лютого також курсують приміські потяги:

  • № 6812 Краматорськ - Харкiв, що на дільниці Краматорськ - Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова - Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Шпичкине, Слов'янськ, Шидловська, Бантишеве, Гусарiвка, Барвiнкове, Язикове, Гаврилiвка, Дубове, Близнюки, Лозова, Краснопавлiвка, Лихачове, Мерефа, Харкiв;
  • № 6813 Харкiв - Слов’янськ, що на дільниці Слов’янськ - Лозова курсуватиме щоденно, а на дільниці Лозова — Харків крім понеділка. Зупинки по станціях Мерефа, Лихачове, Краснопавлiвка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" нещодавно призначила нові рейси з Харкова та Києва до Польщі.

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УкрзалізницяДонецька областьХарків