УЗ расширяет сообщения между Донецкой и Харьковской областями: список рейсов

автобусные перевозки на участке Придонецка - Лиман, ежедневно.
Начиная со 2 февраля также курсируют пригородные поезда:
№ 6812 Краматорск - Харьков на участке Краматорск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Шпичкино, Славянск, Шидловская, Бантышево, Гусаровка, Барвинково, Языково, Гавриловка, Дубовое, Близнецы, Лозовая, Краснопавловка, Лихачево, Мерефа, Харьков;
№ 6813 Харьков – Славянск, что на участке Славянск - Лозовая будет курсировать ежедневно, а на участке Лозовая - Харьков кроме понедельника. Остановки по станциям Мерефа, Лихачево, Краснопавловка, Лозовая, Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвинково, Гусаровка, Бантышево, Шидловская.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" недавно назначила новые рейсы из Харькова и Киева в Польшу.