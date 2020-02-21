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УЗ проверяет информацию о пассажирке с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 11:48
УЗ проверяет информацию о пассажирке с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Укрзализныця" обеспечит санитарные меры бригаде поезда и подвижному составу

Украинская сторона проверяет информацию о пассажирке поезда Киев-Москва, которую сняли с рейса в российском Брянске из-за подозрений на коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

По предварительной информации, пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции "Суземка" (Россия). Для исключения подозрения на коронавирус вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, отцепили в Брянске.

"Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения - города Москва. Сейчас "Укрзализныця" в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне", - говорится в сообщении.

Также определяются дальнейшие действия по возврату поезда в Украину. Санитарные меры будут приняты как по бригаде, так и по подвижному составу поезда.

Отметим, сегодня российские СМИ сообщили о том, что с поезда Киев-Москва сняли пассажирку с подозрением на коронавирус.

Напомним, ранее в Китае заявили, что территория страны за исключением провинции Хубэй избавится от коронавируса до конца февраля.

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