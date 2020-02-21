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Китай назвал сроки ликвидации коронавируса в стране

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 09:37
Китай назвал сроки ликвидации коронавируса в стране
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

Территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым, передают росСМИ.

По его словам, смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.

"В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал посол.

РБК-Украина писало, что администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.

Отметим, что главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан назвала сроки первых тестирований на людях вакцины от коронавируса COVID-19. Также китайские ученые разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом.

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