УЗ перевіряє інформацію про пасажирку з підозрою на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" забезпечить санітарні заходи бригаді поїзда та рухомому складу

Українська сторона перевіряє інформацію про пасажирку поїзда Київ-Москва, яку зняли з рейсу у російському Брянську через підозри на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією, пасажирку з симптомами респіраторного захворювання виявили під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції "Суземка" (Росія). Для виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, в якому подорожувала китаянка, відчепили в Брянську.

"Основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення - міста Москва. Зараз "Укрзалізниця" в координації з Центром громадського здоров'я МОЗ України, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулася за офіційною інформацією до російської сторони", - йдеться в повідомленні.

Також визначаються подальші дії щодо повернення потяга до України. Санітарні заходи будуть прийняті як по бригаді, так і по рухомому складу поїзда.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ повідомили про те, що з поїзда Київ-Москва зняли пасажирку з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що територія країни за винятком провінції Хубей позбавиться від коронавірусу до кінця лютого.