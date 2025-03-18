УЗ продовжує маршрут одного з популярних поїздів: що зміниться для пасажирів

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив, що продовжує маршрут одного зі своїх поїздів. Раніше він курсував з Києва до Івано-Франківська (та у зворотньому напрямку).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Маршрут якого поїзда УЗ продовжують

В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують маршрут поїзда №203/204 сполученням "Київ - Івано-Франківськ". Тепер він їздитиме ще далі - до станції "Ясіня".

Уточнюється, що графік руху цього поїзда є таким:

виїзд із Києва - о 23:00 та прибуття в "Ясіня" - о 14:17;

відправлення зі станції "Ясіня" - о 18:05.

"Тож є час на ще одну прогулянку Карпатами перед поверненням", - зауважили у прес-службі УЗ.

Купити квитки, щоб вирушити в омріяну поїздку, можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та на офіційному сайті.

Що зміниться для пасажирів "Укрзалізниці"

Українцям пояснили, що запроваджені УЗ зміни розраховані на зручність пасажирів, яких "кличуть сині гори".

Йдеться, перш за все, про зручний час відправлення.

"Виїзд з Києва пізно ввечері (23:00), а це означає, що ви можете завершити всі справи, комфортно сісти у поїзд, відпочити вночі і прокинутися вже в серці Карпат", - розповіли в "Укрзалізниці".

Повідомляється також, що прибуття в обідній час - ідеальне для заселення в готелі, садиби чи бази відпочинку.

"Жодного очікування під дверима - приїхали, заселилися та одразу насолоджуєтесь відпочинком", - йдеться у дописі УЗ.

Крім того, пасажирам обіцяють максимальний комфорт у дорозі:

купейні та плацкартні вагони;

можливість повноцінного сну;

чай, кава;

гарний краєвид за вікном.

"Ідеально з дітьми та для любителів гірських пригод", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)