УЗ продлевает маршрут одного из популярных поездов: что изменится для пассажиров

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил, что продлевает маршрут одного из своих поездов. Ранее он курсировал из Киева в Ивано-Франковск (и в обратном направлении).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Маршрут какого поезда УЗ продлевают

В "Укрзализныце" рассказали, что продлевают маршрут поезда №203/204 сообщением "Киев - Ивано-Франковск". Теперь он будет ездить еще дальше - до станции "Ясиня".

Уточняется, что график движения этого поезда является следующим:

выезд из Киева - в 23:00 и прибытие в "Ясиня" - в 14:17;

отправление со станции "Ясиня" - в 18:05.

"Поэтому есть время на еще одну прогулку по Карпатам перед возвращением", - отметили в пресс-службе УЗ.

Купить билеты, чтобы отправиться в желанную поездку, можно в мобильном приложении "Укрзализныци" и на официальном сайте.

Что изменится для пассажиров "Укрзализныци"

Украинцам объяснили, что введенные УЗ изменения рассчитаны на удобство пассажиров, которых "зовут синие горы".

Речь идет, прежде всего, об удобном времени отправления.

"Выезд из Киева поздно вечером (23:00), а это значит, что вы можете завершить все дела, комфортно сесть в поезд, отдохнуть ночью и проснуться уже в сердце Карпат", - рассказали в "Укрзализныце".

Сообщается также, что прибытие в обеденное время - идеальное для заселения в отели, усадьбы или базы отдыха.

"Никакого ожидания под дверью - приехали, заселились и сразу наслаждаетесь отдыхом", - говорится в публикации УЗ.

Кроме того, пассажирам обещают максимальный комфорт в дороге:

купейные и плацкартные вагоны;

возможность полноценного сна;

чай, кофе;

красивый вид за окном.

"Идеально с детьми и для любителей горных приключений", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)