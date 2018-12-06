УЗ продлила работу билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский до полуночи

Фото: Центральный вокзал Киева (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Билетные кассы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме

Билетные кассы вокзалов станции Киев-Пассажирский сегодня, 6 декабря 2018 года, будут работать до полуночи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ.

Как отмечается, сегодня до полуночи будут работать 28 билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский. Также в УЗ отметили, что билетные кассы работают в усиленном режиме вторые сутки.

"Железнодорожные билетные кассы и онлайн-система продажи билетов работают в условиях высокой нагрузки из-за возросшего спроса на проездные документы, в частности, на период новогодне-рождественских праздников. "Укрзализныця" и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что со следующей недели УЗ начнет продажу билетов на дополнительные поезда, которых ожидается не меньше 30.

Напомним, вчера кассы вокзалов станции Киев-Пассажирский также работали до полуночи.

Кроме того, сообщалось, что "Укрзализныця" с 8 декабря 2018 года запускает новый беспересадочный вагон из Киева в польский Вроцлав.