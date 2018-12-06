УЗ продовжила роботу квиткових кас вокзалів станції Київ-Пасажирський до опівночі

Фото: Центральний вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Квиткові каси "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі

Квиткові каси вокзалів станції Київ-Пасажирський сьогодні, 6 грудня 2018 року, працюватимуть до опівночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби УЗ.

Як зазначається, сьогодні до опівночі працюватимуть 28 квиткових кас вокзалів станції Київ-Пасажирський. Також в УЗ зазначили, що квиткові каси працюють у посиленому режимі другу добу.

"Залізничні квиткові каси та онлайн-система продажу квитків працюють в умовах високого навантаження через збільшений попит на проїзні документи, зокрема, на період новорічно-різдвяних свят. "Укрзалізниця" й надалі визначатиме тривалість роботи залізничних кас залежно від попиту на послугу з боку пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з наступного тижня УЗ почне продаж квитків на додаткові поїзди, яких очікується не менше 30.

Нагадаємо, вчора каси вокзалів станції Київ-Пасажирський також працювали до опівночі.

Крім того, повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 8 грудня 2018 року запускає новий безпересадковий вагон з Києва у польський Вроцлав.